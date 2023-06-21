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15:45, 21 июня 2023
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Google вслед за Apple уменьшит зависимость от китайских заводов

Их выбор – Индия

Google ищет партнеров в Индии для сборки части своих смартфонов Pixel за пределами Китая, сообщает Bloomberg. Перенеся часть производства в Индию, Google стремится уменьшить свою зависимость от Китая. Компания также рассматривает возможность производства других устройств в этой стране.

Google вслед за Apple уменьшит зависимость от китайских заводов

Фото: Ferra.ru

В настоящее время Google производит свои смартфоны в Китае и Вьетнаме. Сообщается, что компания начала переговоры с индийскими производителями техники, включая Lava International, Dixon Technologies и Bharat FIH (дочерняя компания тайваньской Foxconn Technology Group).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди продвигает страну в качестве альтернативного Китаю производственного центра, поскольку все больше компаний стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок на фоне явного конфликта между США и Китаем, где первая накладывает санкции, а вторая запрещает использование техники противника.

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