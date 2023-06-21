Google вслед за Apple уменьшит зависимость от китайских заводов

Google вслед за Apple уменьшит зависимость от китайских заводовИх выбор – Индия
Google ищет партнеров в Индии для сборки части своих смартфонов Pixel за пределами Китая, сообщает Bloomberg. Перенеся часть производства в Индию, Google стремится уменьшить свою зависимость от Китая. Компания также рассматривает возможность производства других устройств в этой стране.
Фото: Ferra.ru
В настоящее время Google производит свои смартфоны в Китае и Вьетнаме. Сообщается, что компания начала переговоры с индийскими производителями техники, включая Lava International, Dixon Technologies и Bharat FIH (дочерняя компания тайваньской Foxconn Technology Group).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди продвигает страну в качестве альтернативного Китаю производственного центра, поскольку все больше компаний стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок на фоне явного конфликта между США и Китаем, где первая накладывает санкции, а вторая запрещает использование техники противника.