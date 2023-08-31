Google втихую избавилась от выгодной пользователям подписки Pixel Pass

Существующие подписчики получили электронные письма с разъяснением изменений. Хотя клиенты не потеряют привилегий, за которые они уже заплатили, их разочарование вызвано утратой некоторых преимуществ, таких как прежние тарифы и пакетные услуги. Несмотря на первоначальное обещание регулярно обновлять устройства, компания подтвердила, что эта функция не будет реализована ни для одного абонента. Вместо этого Google предлагает активным подписчикам бонус в размере 100 долларов на покупку нового смартфона.

Отмена Pixel Pass произошла как раз в тот момент, когда Google готовится к запуску линейку Pixel 8.