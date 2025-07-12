Google введёт новые функции родительского контроля в Android

На устройствах Pixel с этой версией Android появилось новое меню «Родительский контроль» в разделе «Цифровое благополучие». Пока функция неактивна, но описание говорит о «цифровых правилах и лимитах времени на экране». Похожая система уже появлялась в Android 16 Beta 4 под названием «Надзор».