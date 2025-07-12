Google введёт новые функции родительского контроля в Android

Опубликовано 12 июля 2025, 02:151 мин.
Google введёт новые функции родительского контроля в AndroidВозможно, скоро обновление
Google начала тестировать новые функции родительского контроля в пробной версии Android для разработчиков — так называемой Android Canary. Это может стать частью обновлений Android 16.
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На устройствах Pixel с этой версией Android появилось новое меню «Родительский контроль» в разделе «Цифровое благополучие». Пока функция неактивна, но описание говорит о «цифровых правилах и лимитах времени на экране». Похожая система уже появлялась в Android 16 Beta 4 под названием «Надзор».
В ранней версии «Надзор» позволял включить контроль через PIN-код, после чего можно было настроить фильтрацию контента. Например, блокировать сайты с ненормативной лексикой в Chrome или скрывать «взрослые» результаты в поиске Google.