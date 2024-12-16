Google выберет модем MediaTek для Pixel 10 вместо чипа Samsung

Несмотря на то, что Google добилась улучшений в моделях Tensor G2, G3 и G4, производительность модема по-прежнему отставала от конкурентов.

Сообщается, что Google рассматривала возможность использования модема Snapdragon X75, но в итоге выбрала MediaTek T900, еще не выпущенный модем на базе поколения M85 и поддерживающий стандарт 5G 3GPP Release 17. Хотя характеристики T900 пока неизвестны, Google, вероятно, считает его лучшим вариантом с точки зрения эффективности и времени автономной работы — двух важных факторов.

А ещё он дешевле.