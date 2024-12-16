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Опубликовано 16 декабря 2024, 15:00
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Google выберет модем MediaTek для Pixel 10 вместо чипа Samsung

Этому есть причина
Google собирается использовать новый модем MediaTek в Pixel 10, заменив им модем Samsung, использовавшийся в предыдущих моделях. Это произошло после многолетних проблем с модемом Samsung, который перегревался и плохо принимал сигнал в ранних моделях Pixel, пишут СМИ.
Google выберет модем MediaTek для Pixel 10 вместо чипа Samsung

© MediaTek

Несмотря на то, что Google добилась улучшений в моделях Tensor G2, G3 и G4, производительность модема по-прежнему отставала от конкурентов.

Сообщается, что Google рассматривала возможность использования модема Snapdragon X75, но в итоге выбрала MediaTek T900, еще не выпущенный модем на базе поколения M85 и поддерживающий стандарт 5G 3GPP Release 17. Хотя характеристики T900 пока неизвестны, Google, вероятно, считает его лучшим вариантом с точки зрения эффективности и времени автономной работы — двух важных факторов.

А ещё он дешевле.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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