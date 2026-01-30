Google выплатит $135 млн по делу о передаче данных пользователей Android

Предварительное соглашение было подано в федеральный суд в США и вступит в силу после одобрения судьей. При этом Google заявила, что не признает своей вины.

По словам истцов, Android продолжал передавать данные через мобильную сеть даже в тех случаях, когда пользователи закрывали приложения Google, отключали передачу геолокации или блокировали экран. Эти данные, как утверждается, использовались для «улучшения сервисов компании» и «показа персонализированной рекламы». Расходы на передачу данных несли сами пользователи.

В рамках соглашения Google обязуется изменить правила. Компания будет получать явное согласие на передачу данных при первоначальной настройке телефона, упростит отключение таких функций через настройки и подробнее опишет передачу данных в условиях использования Google Play.

Каждый участник иска сможет получить до 100 долларов компенсации.