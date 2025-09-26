Google выпустила экспериментальную сборку Android Canary 2509

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:451 мин.
Google выпустила экспериментальную сборку Android Canary 2509Для Pixel
Google представила свежую сборку Android Canary 2509 для тестировщиков. Она доступна для смартфонов Pixel 6 и новее, а также для Pixel Tablet. Исключением пока остаётся Pixel 10 Pro Fold, чья поддержка начнётся после официального релиза 9 октября.
Android Canary — это ранняя версия системы для тех, кто хочет первыми опробовать новейшие функции Android. Она предоставляет доступ к экспериментальным возможностям ещё до бета-тестов, например, Android 16 QPR2 и других официальных сборок. Новая версия приходит с номерами сборки ZP11.250 829.007 для большинства смартфонов Pixel и ZP11.250 829.008 для планшета.
Если на вашем устройстве уже установлена Android Canary, обновление придёт автоматически. Новички, которые хотят попробовать систему раньше других, могут установить её через Android Flash Tool.