Google выпустила экспериментальную сборку Android Canary 2509

Android Canary — это ранняя версия системы для тех, кто хочет первыми опробовать новейшие функции Android. Она предоставляет доступ к экспериментальным возможностям ещё до бета-тестов, например, Android 16 QPR2 и других официальных сборок. Новая версия приходит с номерами сборки ZP11.250 829.007 для большинства смартфонов Pixel и ZP11.250 829.008 для планшета.

Если на вашем устройстве уже установлена Android Canary, обновление придёт автоматически. Новички, которые хотят попробовать систему раньше других, могут установить её через Android Flash Tool.