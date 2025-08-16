Google выпустила финальную бету Android 16 перед сентябрьским релизом

Новая версия в основном исправляет ошибки, не добавляя новых функций. Обновление доступно для смартфонов Pixel 6 и новее, а также для Pixel Tablet.

В Beta 3.1 исправлены проблемы, вызывавшие перезагрузки и зависания устройства, в том числе из-за работы Wi-Fi, Bluetooth, звонков и некоторых системных компонентов. Решены баги с пропадающими значками и поисковой строкой на главном экране, некорректным отображением панели уведомлений, исчезающим медиаплеером на экране блокировки и визуальными артефактами после выхода из полноэкранных приложений.

Также улучшена работа на складных устройствах — панель быстрых настроек больше не обрезается, а статус-бар отображается корректно. Исправлены ошибки, приводившие к сбоям при обновлении системы, загрузке виджетов и наборе текста.

Кроме того, устранены проблемы со звуком при переходе с голосового вызова на видеозвонок, исправлены вылеты при подключении телефона к компьютеру для передачи файлов и оптимизировано использование памяти.

Пользователи, уже зарегистрированные в бета-программе Pixel, получат обновление автоматически в ближайшее время.