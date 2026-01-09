Google выпустила первую в этом году тестовую версию Android Canary

В новой сборке также замечены небольшие изменения в интерфейсе. Например, значок регулировки яркости стал более округлым. Меню настроек системы теперь разделено на более чёткие категории. Кроме того, функцию Circle to Search теперь можно включить напрямую в настройках системы, без необходимости искать её в дополнительных разделах.

Январская версия Android Canary доступна для смартфонов Pixel 6a и новее, устройств Pixel Fold, Pixel Tablet и не только. Пользователи, у которых уже установлена предыдущая Canary-версия, получат обновление автоматически.