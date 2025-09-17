Google выпустила ремешок для смартфонов Pixel вслед за Apple

Ремешок сделан из полиэстерового шнура и крепится через небольшую пластину с D-образным кольцом между телефоном и чехлом. Несмотря на маркетинг для Pixel, аксессуар подходит практически для любых смартфонов, кроме Pixel Fold.

Google предлагает ремешок в трёх двухцветных вариантах: синий/фиолетовый, черный/серый и зеленый/желтый. В отличие от премиального ремешка Apple с магнитными регулировками и металлическими элементами, Rope Wristlet прост в своей конструкции.