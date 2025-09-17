Google выпустила ремешок для смартфонов Pixel вслед за Apple

Опубликовано 17 сентября 2025, 19:451 мин.
Google выпустила ремешок для смартфонов Pixel вслед за AppleRope Wristlet
После того как Apple представила ремешок для iPhone 17, Google предложила похожее решение для владельцев Pixel (и не только). Новый Google Rope Wristlet стоит всего 7 долларов и позволяет носить смартфон на запястье.
Ремешок сделан из полиэстерового шнура и крепится через небольшую пластину с D-образным кольцом между телефоном и чехлом. Несмотря на маркетинг для Pixel, аксессуар подходит практически для любых смартфонов, кроме Pixel Fold.
Google предлагает ремешок в трёх двухцветных вариантах: синий/фиолетовый, черный/серый и зеленый/желтый. В отличие от премиального ремешка Apple с магнитными регулировками и металлическими элементами, Rope Wristlet прост в своей конструкции.