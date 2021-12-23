Google выпустила смартфон с заводскими дефектами

Стоит отметить, что обе модели оснащены стеклом Corning Gorilla Glass Victus и спереди, и сзади. А оно считается самым прочным стеклом для телефонов на рынке. Трещины начинают появляться на одной из сторон или в углах дисплея смартфонов. К сожалению, использование защитной плёнки не помогает снизить вероятность появления трещин.

Судя по всему, устройства получили небольшой производственный брак. Google уже признала эту проблему и подтвердила, что изучает вопрос.