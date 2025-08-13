Google выпустила тизер-ролик складного Pixel 10 Pro Fold

Опубликовано 13 августа 2025, 15:231 мин.
Google выпустила тизер-ролик складного Pixel 10 Pro FoldАнонс не за горами
Google продолжает рекламную кампанию своей свежей серии смартфонов Pixel 10 и показала короткое видео с тизером складного Pixel 10 Pro Fold. В ролике на фоне играет инструментал песни The Next Episode от Dr. Dre & Snoop Dogg.
© OnLeaks / Android Headlines
Главная идея видео — похвастаться складным форм-фактором. В ролике используется игра слов, но перевести можно примерно так: «вы можете не только открыть коробку со своим новым смартфоном, но и открыть сам смартфон».
Pixel 10 Pro Fold представят 20 августа вместе с Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. По слухам, цены новых моделей останутся такими же, как у предыдущих поколений, в Северной Америке, Европе и Индии. Однако складной Pixel может выйти на рынок немного позже остальных устройств.