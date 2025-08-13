Google выпустила тизер-ролик складного Pixel 10 Pro Fold

Главная идея видео — похвастаться складным форм-фактором. В ролике используется игра слов, но перевести можно примерно так: «вы можете не только открыть коробку со своим новым смартфоном, но и открыть сам смартфон».

Pixel 10 Pro Fold представят 20 августа вместе с Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. По слухам, цены новых моделей останутся такими же, как у предыдущих поколений, в Северной Америке, Европе и Индии. Однако складной Pixel может выйти на рынок немного позже остальных устройств.