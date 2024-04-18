Google выпустила «заплатку» безопасности для своих смартфонов Pixel

Опубликовано 18 апреля 2024, 18:45
1 мин.
Google выпустила «заплатку» безопасности для своих смартфонов PixelЧто исправлено
Google выпустила обновленные сборки Android 14 QPR2 для устройств серий Pixel 7, Fold и 8, которые содержат апрельский патч безопасности. Однако эти обновления пока недоступны через обычную систему обновлений на устройствах.
Этот релиз середины цикла не указан в официальных каналах Google, что позволяет предположить, что это глобальное распространение, а не обновление для конкретного оператора. Обновление кажется незначительным, на что указывает приставка «B1» к номерам сборок Pixel 7/Pro, 7a и 8/Pro, в то время как Fold переходит с A1 на A2.
Для тех, кто ждет больших изменений, следующее крупное обновление Android 14 (QPR3) ожидается не раньше июня. Тем временем доступна первая бета-версия Android 15, но отсутствие в ней функции NFC (необходимой для бесконтактных платежей) может ограничить ее «повседневное использование» для некоторых людей.