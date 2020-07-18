Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов

Бета-версию Nearby Share компания начала распространять ещё в начале июля. Первоначально опцию получили смартфоны Google Pixel. Теперь же функция потеряет эксклюзивность.

Источник сообщил, что Nearby Share будет распространена на все «устройства Android (6.0+)» в августе. Эта технология работает, как AirDrop у Apple, позволяя находящимся поблизости устройствам легко обмениваться файлами. Сообщается, что Nearby Share будет распространяться как обновление Google Play Services.

Стоит отметить, что по последним данным, на долю версий Android ниже 6.0 приходилось лишь 25,2%.