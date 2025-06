Google выпустит функцию Gemini Space для Pixel — аналог Samsung Now Brief

Первая информация о Gemini Space появилась в бета-версии Android 16. Там была найдена конфигурация под названием Ambient Data, предположительно связанная с новым интерфейсом под названием Ambience Hub. Эти функции могут показывать полезную информацию — погоду, встречи, уведомления — прямо на выключенном экране, как это делает Samsung с Now Bar и Now Brief.

Хотя точные детали пока неизвестны, предположительно, Gemini Space будет доступна не только на Pixel 10, но и на некоторых старых моделях, например Pixel 9 Pro и Pixel 8 Pro.