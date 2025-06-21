Google выпустит функцию Gemini Space для Pixel — аналог Samsung Now Brief

Опубликовано 21 июня 2025, 17:151 мин.
Google выпустит функцию Gemini Space для Pixel — аналог Samsung Now BriefЧто она делает
Google работает над новой функцией для смартфонов Pixel под названием Gemini Space, которая, возможно, появится уже в Pixel 10. Это может быть улучшенная версия текущего виджета At a Glance, но с новыми возможностями — например, показ финансовых сводок и спортивных результатов прямо на экране блокировки.
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Первая информация о Gemini Space появилась в бета-версии Android 16. Там была найдена конфигурация под названием Ambient Data, предположительно связанная с новым интерфейсом под названием Ambience Hub. Эти функции могут показывать полезную информацию — погоду, встречи, уведомления — прямо на выключенном экране, как это делает Samsung с Now Bar и Now Brief.
Хотя точные детали пока неизвестны, предположительно, Gemini Space будет доступна не только на Pixel 10, но и на некоторых старых моделях, например Pixel 9 Pro и Pixel 8 Pro.