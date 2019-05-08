Google выпустит собственный складной смартфон

Как сообщил Марио Кейрос (Mario Queiroz), руководитель подразделения Pixel, Google «занимается соответствующими разработками уже длительное время». При этом острой необходимости выпускать коммерческое устройство сейчас компания не видит. Технология пока ещё «сырая», а стоит дорого.

Это значит, что ждать в ближайшее время новый складной Pixel не стоит. Однако вчера на конференции для разработчиков Google I/O 2019 компания представила Android 10, в которой будет поддержка гибких экранов.

Напомним, Samsung отправила свой складной смартфон Galaxy Fold на доработку. Эта ситуация доказала, что технология, действительно, сыровата. По крайней мере, у южнокорейского гиганта. В июне в продажу должна поступить «гибкая» модель от Huawei.