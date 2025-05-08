Google высмеяла ещё не вышедший iPhone 17 в рекламе Pixel 9 Pro

Опубликовано 08 мая 2025, 12:001 мин.
Google высмеяла ещё не вышедший iPhone 17 в рекламе Pixel 9 ProЗа копирование функций
Google запустил новую рекламу Pixel 9 Pro, в которой с сарказмом комментирует слухи о дизайне iPhone 17, якобы заимствующем элементы у Pixel. Видео, опубликованное 6 мая, продолжает кампанию #BestPhonesForever, где iPhone и Pixel «беседуют» о своих функциях.
В ролике iPhone обсуждает слухи о новом дизайне камеры, напоминающем горизонтальную панель Pixel, и признаётся, что Apple часто внедряет функции позже Google. Среди примеров — Night Sight (Night Mode у iPhone), Magic Eraser (Clean Up) и виджеты, появившиеся на Android за годы до iOS. Google подчёркивает, что iPhone 17, выход которого ожидается в 2025 году, может «вдохновляться» Pixel.
Реакция в соцсетях, включая X, варьируется от поддержки остроумия Google до обвинений в игнорировании собственных заимствований у Apple.