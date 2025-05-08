Google высмеяла ещё не вышедший iPhone 17 в рекламе Pixel 9 Pro

В ролике iPhone обсуждает слухи о новом дизайне камеры, напоминающем горизонтальную панель Pixel, и признаётся, что Apple часто внедряет функции позже Google. Среди примеров — Night Sight (Night Mode у iPhone), Magic Eraser (Clean Up) и виджеты, появившиеся на Android за годы до iOS. Google подчёркивает, что iPhone 17, выход которого ожидается в 2025 году, может «вдохновляться» Pixel.

Реакция в соцсетях, включая X, варьируется от поддержки остроумия Google до обвинений в игнорировании собственных заимствований у Apple.