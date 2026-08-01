Google якобы исправила быструю разрядку смартфонов Pixel, но люди не согласны

Первоначальная причина была в том, что процессор продолжал активно работать в фоновом режиме, даже когда экран выключен и телефон никто не трогал. Google исправила всё в июльском обновлении для Pixel 9 и Pixel 10. Для моделей Pixel 8a и 9a исправление должно прийти в сентябре.

Однако, как заметили СМИ, многие владельцы до сих пор жалуются на быструю разрядку даже после установки патча. На форуме поддержки Google появились десятки сообщений от людей, у которых «ничего не изменилось». При этом компания закрыла тему как «решённую».

Кроме того, Google никак не прокомментировала ситуацию с моделями Pixel 7 и Pixel 8. Пользователи этих устройств также сообщали о похожей проблеме.