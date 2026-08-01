Google якобы исправила быструю разрядку смартфонов Pixel, но люди не согласны

Опубликовано 01 августа 2026, 06:481 мин.
Google якобы исправила быструю разрядку смартфонов Pixel, но люди не согласныУ вас как?
Владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись не так давно с неприятной проблемой. Ещё после апрельского обновления их телефоны стали очень быстро терять заряд. За несколько часов заряд, даже при минимальном использовании, могу уйти «в ноль». Google, вроде как, исправила всё-таки проблему. Вроде как.
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Первоначальная причина была в том, что процессор продолжал активно работать в фоновом режиме, даже когда экран выключен и телефон никто не трогал. Google исправила всё в июльском обновлении для Pixel 9 и Pixel 10. Для моделей Pixel 8a и 9a исправление должно прийти в сентябре.
Однако, как заметили СМИ, многие владельцы до сих пор жалуются на быструю разрядку даже после установки патча. На форуме поддержки Google появились десятки сообщений от людей, у которых «ничего не изменилось». При этом компания закрыла тему как «решённую».
Кроме того, Google никак не прокомментировала ситуацию с моделями Pixel 7 и Pixel 8. Пользователи этих устройств также сообщали о похожей проблеме.