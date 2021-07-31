Google заблокировала вход в учётные записи на старых Android-смартфонах

Новые ограничения касаются версий Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread и 2.3.7. Последняя вышла в сентябре 2011 года. То есть речь идёт об очень старых смартфонах.

На таких операционках больше нельзя будет войти в систему и приложения — Google Поиск, Gmail, Диск и т. д.

Google делает это, чтобы обеспечить безопасность аккаунтов пользователей. Попытка сделать вход будет приводить к «ошибке имени пользователя или пароля», начиная с 27 сентября.

Скорее всего, эти новшества затронут незначительное число пользователей.