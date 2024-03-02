Google заблокировал RCS на Android-смартфонах с root-правами

Сообщается, что такие функции, как отправка и получение высококачественных фотографий или синхронизация истории чата, просто недоступны. В некоторых случаях сообщения исчезают после нажатия кнопки «Отправить».

В отличие от Google Wallet, который при возникновении проблем выдает сообщения об ошибках, на прошитых устройствах нет четких признаков того, что RCS не работает.

Google признает наличие проблемы и ссылается на необходимость предотвращения спама и злоупотреблений путем обеспечения соответствия устройств стандартам RCS.

Хотя Google имеет право на защиту от спама, многие пользователи считают, что блокировка основной функции связи на прошитых устройствах — это перебор, особенно если учесть, что платформа делает упор на «настраиваемость».