Google закрыла возможность включать VoLTE и VoWiFi на импортных Pixel

Смартфоны Pixel популярны, но продаются не во всех странах. VoLTE позволяет совершать звонки через 4G LTE, а VoWiFi — через Wi-Fi, что важно при слабом сигнале сотовой сети, но работает технологии на смартфонах не во всех странах.

Поэтому корейский разработчик Kyujin Cho выпустил Pixel IMS, которое обходило проверку оператора и включало VoLTE/VoWiFi даже на неподдерживаемых сетях.

После обновления Pixel IMS перестало работать, выдавая ошибку: «overrideConfig cannot be invoked by shell». Google закрыла уязвимость. СМИ, правда, пишут, что пользователи всё ещё могут включить VoLTE уже с помощью нового метода и от другого разработчика, хотя инструкции доступны только на китайском и распространяются через Telegram.

Новый способ также не поддерживает VoWiFi.