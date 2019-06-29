Google запатентовала смартфон в форме книги

Патентный документ обнаружил ресурс Let's Go Digital. Схематические изображения в нём показывают смартфон странной конструкции. Внешне он похож на книгу с несколькими страницами. Роль этих страниц выполняют модули с гибкими дисплеями. Они скреплены с «обложкой» центральными шарнирами. В сложённом виде устройство похоже на обычный смартфон, но, видимо, довольно толстый. Аппаратные компоненты девайса (процессор, батарея и т.д.), скорее всего, расположены в центральной части. Всего на рисунке изображено пять дисплеев-«листов».

Пока неясно, собирается ли Google действительно выпускать такое устройство на рынок. Но какой-нибудь складной смартфон от компании можно ожидать в ближайшее время.