Google запатентовала собственный смартфон с подэкранной камерой

Как пишет источник, патент Google для подэкранной камеры описывает, как улучшить существующую технологию и добиться высокого качества селфи-съёмки.

Предполагается, что первый смартфон Pixel с подэкранной камерой может выйти в 2022 году. Также есть вероятность, что технология камеры под дисплеем может быть подготовлена к использованию в складном телефоне Google, который, по слухам, появится во второй половине года.