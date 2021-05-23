Google запатентовала собственный смартфон с подэкранной камерой
Как пишет источник, патент Google для подэкранной камеры описывает, как улучшить существующую технологию и добиться высокого качества селфи-съёмки.
Предполагается, что первый смартфон Pixel с подэкранной камерой может выйти в 2022 году. Также есть вероятность, что технология камеры под дисплеем может быть подготовлена к использованию в складном телефоне Google, который, по слухам, появится во второй половине года.
Согласно патенту Google, смартфон будет иметь под экраном не только датчик изображения, но и другие сенсоры. Между камерой и дисплеем будет расположена призма. Когда камера не будет использоваться, контент, отображаемый дополнительным экраном, будет отражаться на основном дисплее благодаря призме. После включения камеры призма поворачивается, позволяя падающему свету достигать датчика изображения.