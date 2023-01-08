Google запретили предустанавливать свои приложения на Android смартфоны: компания сопротивляется

Google запретили предустанавливать свои приложения на Android смартфоны: компания сопротивляетсяИначе ей придется менять всю экосистему
Google обратилась в Верховный суд Индии, чтобы отменить постановление, которое может изменить всю экосистему Android. Ранее Комиссия по конкуренции Индии (CCI) оштрафовала Google на 161,9 млн долларов и запретила поисковому гиганту требовать предустанавки приложений и сервисов компании на Android-смартфоны.
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Апелляционный суд отклонил просьбу компании заблокировать постановление, которое должно вступить в силу 19 января. Согласно судебным документам, полученным Reuters, после этого Google подала новую апелляцию, но уже в высшую судебную инстанцию страны.
Постановление может заставить компанию кардинально изменить свои сделки с производителями Android-смартфонов. Постановление также заставит компанию разрешить сторонние магазины приложений в Google Play и позволить пользователям удалять любые приложения, которые они не хотят видеть на своих телефонах.
Индия является важнейшим рынком для Google, так как в стране около 97% телефонов работают под управлением Android.