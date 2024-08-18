Google запустила финальный сбор отзывов об Android 15 Beta 4.2

Сначала пользователей просят подтвердить версию сборки (AP31.240 617.015) и модель устройства, а также предоставить информацию о стране и операторе. Опрос оценивает удовлетворенность пользователей по 14 ключевым факторам, включая стабильность, производительность, время работы аккумулятора, температуру устройства, камеру, Bluetooth, качество звонков, обмен сообщениями, Wi-Fi и мобильный интернет, работу приложений, аутентификацию и зарядку (как проводную, так и беспроводную). Новым дополнением является оценка опыта обновления системного программного обеспечения.

Участникам предлагается ответить на вопрос, порекомендуют ли они Android 15 Beta 4.2 друзьям и близким в ее нынешнем виде, и оценить общую удовлетворенность по шкале от 1 до 5. Им также предлагается сравнить эту сборку с предыдущей на их устройстве.

В опросе есть раздел для определения основных проблем из списка 16 категорий, включая недавно добавленные Audio Experience и System User Interface. Пользователи могут оставить подробный отзыв о проблемах, с которыми они столкнулись.