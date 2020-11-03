Телефоны
Сегодня 16:16
Готовится перевыпуск легендарных кнопочных телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000
Но когда, пока неясно
Телекоммуникационная компания Telia обновила список телефонов, поддерживающих звонки по Wi-Fi. В перечне оказались две модели — Nokia 8000 4G и Nokia 6300 4G. Это значит только одно — Nokia намерена перевыпустить два легендарных телефона.
Они могли бы пополнить ряд, в котором уже находятся Nokia 3310 (2017), Nokia 8110 4G, Nokia 2720 Flip и Nokia 5310. Характеристики новых телефонов пока неизвестны, но источники предполагают, что они будут работать под управлением KaiOS.
Модель Nokia 6300 была анонсирована в 2006 году. Телефон имел 2-Мп камеру и был одним из самых популярных на рынке. Телефоны Nokia 8000 принадлежали серии премиальных устройств в корпусах из нержавеющей стали.