Готовится перевыпуск легендарных кнопочных телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000

Они могли бы пополнить ряд, в котором уже находятся Nokia 3310 (2017), Nokia 8110 4G, Nokia 2720 Flip и Nokia 5310. Характеристики новых телефонов пока неизвестны, но источники предполагают, что они будут работать под управлением KaiOS.

Модель Nokia 6300 была анонсирована в 2006 году. Телефон имел 2-Мп камеру и был одним из самых популярных на рынке. Телефоны Nokia 8000 принадлежали серии премиальных устройств в корпусах из нержавеющей стали.