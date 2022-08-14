Готовьтесь: скоро ваш iPhone начнёт показывать больше рекламы

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Готовьтесь: скоро ваш iPhone начнёт показывать больше рекламыА что, вы хотели купить смартфон за 100 тысяч и обойтись без этого?
Apple может добавить рекламу в большее количество приложений, предустановленных на вашем iPhone, пишет Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg.
Это будет касаться приложений Карты, Книги и Подкасты. Apple начала тестировать рекламу в поисковой строке в Картах. Там будут показываться рекомендации по ресторанам, магазинам и т.д.
Apple уже реализует аналогичную рекламную модель в App Store: разработчики могут заплатить за продвижение своего приложения на странице поиска по определённому запросу, например «головоломки» или «фоторедактор». Как отмечает Гурмэн, реклама в Картах может работать таким же образом: компании будут платить за то, чтобы появляться в верху поисковой выдачи.