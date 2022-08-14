Сегодня в 20:06

Готовьтесь: скоро ваш iPhone начнёт показывать больше рекламы

А что, вы хотели купить смартфон за 100 тысяч и обойтись без этого?

Apple может добавить рекламу в большее количество приложений, предустановленных на вашем iPhone, пишет Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg.