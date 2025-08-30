Готовящийся Snapdragon 8 Elite Gen 5, похоже, превысил 4 млн баллов в AnTuTu

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Snapdragon 8 Elite Gen 5 может набрать более 4 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu.

Первые смартфоны с этим процессором появятся у Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus и Realme, но они будут работать на стандартной частоте 4,61 ГГц. Более быстрая версия появится у этих брендов позже.

Официальный анонс Snapdragon 8 Elite Gen 5 состоится на Snapdragon Summit 23 сентября. За день до этого MediaTek представит свой процессор-конкурент, пишут СМИ.