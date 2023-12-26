Говорят, что флагманские Vivo iQOO 12 выгоднее дорогих Xiaomi и других смартфонов. Теперь это проверили

Даже если вы просто посмотрите на характеристики Vivo iQOO 12 и 12 Pro, вы увидите, что это очень интересные модели (см. изображение ниже). У них топовое «железо», бесШИМные экраны, есть влагозащита, хорошие камеры. Цена на них тоже вполне адекватная.

Вместе со смартфонами Vivo iQOO 12 и 12 Pro вы получаете в комплекте карточку BMW (так как это партнёр компании), кабель, зарядку на 120 Вт, документацию, иголку, силиконовый чехол, защитную плёнку прямо на экране с завода.

Также на втором изображении ниже вы можете увидеть отличия одной модели от другой. В целом они не такие уж значительные. Причём по камерам разницы нет вообще.

Pro-версия при этом заряжается на 2 минуты быстрее, чем обычная: до 100% за 24 минуты, а не за 26. Хотя ёмкость аккумулятора у 12 Pro больше.

В целом производителем заявлена частота обновления экрана 144 Гц. Но на деле в этом режиме запускаются только 100 самых популярных в Китае игр, а всё остальное идёт со 120 Гц.

Хотя динамики в обоих случаях стерео, у Pro-версии всё звучит громче, более объёмно, с большим количеством басов.

Работают обе модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. И есть также несколько вариантов памяти. В бенчмарках результаты у смартфоном получаются примерно одинаковые.