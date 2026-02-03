ГПБ Мобайл запустил тариф с безлимитным интернетом

В «Форсаж» входят безлимитный интернет, 2000 минут звонков на мобильные номера и 100 SMS. Базовая стоимость тарифа составляет 790 рублей в месяц. Если абонент переносит номер от другого оператора, действует скидка 50% на абонентскую плату сроком на один год.

Помимо нового предложения, у ГПБ Мобайл доступны и другие тарифы. Для новых клиентов, которые выбирают годовую оплату, в них также предусмотрена скидка 50%. В первый месяц подключения всем абонентам начисляются дополнительные гигабайты интернета.

Клиенты сервисов «Газпром Бонус Плюс» и «Премиум» получают дополнительные преимущества, такие как ежемесячные 10 ГБ интернета или полную скидку на абонентскую плату по отдельным тарифам.

Всем абонентам ГПБ Мобайл доступна базовая защита от спама и мошенников.