Грабители взломали магазин Apple в торговом центре и вынесли технику

Правоохранители установили, что четверо подозреваемых ворвались в магазин и украли большое количество товара, после чего скрылись с места происшествия на сером автомобиле. Во время ограбления преступники были в масках для лица.

Они украли более 200 часов Apple Watch, 50 AirPods и более 220 смартфонов.