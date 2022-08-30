Грабители взломали магазин Apple в торговом центре и вынесли технику

Сегодня в 16:44
1 мин.
Грабители взломали магазин Apple в торговом центре и вынесли техникуОколо 500 устройств
Офис шерифа округа Монтгомери расследует кражу со взломом, которая произошла в магазине Apple. Грабители вынесли iPhone и другую технику.
Правоохранители установили, что четверо подозреваемых ворвались в магазин и украли большое количество товара, после чего скрылись с места происшествия на сером автомобиле. Во время ограбления преступники были в масках для лица.
Они украли более 200 часов Apple Watch, 50 AirPods и более 220 смартфонов.