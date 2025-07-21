Современные «середнячки» часто используют процессоры, которые раньше стояли в флагманах, имеют качественные OLED-экраны с частотой 120 Гц, хорошие камеры и даже функции на базе ИИ. Например, Google Pixel 9a и Samsung Galaxy A56 стоят намного дешевле, но по ощущениям от использования почти не уступают старшим моделям.

Если вы не играете в тяжёлые игры или не монтируете 4K-видео, вы вряд ли заметите разницу между топовыми чипами Snapdragon 8 Gen 3 и более доступными Snapdragon 7+ Gen 2. Для обычного пользователя флагман сегодня — это скорее роскошь, чем необходимость.

Главное отличие теперь — это программное обеспечение, поддержка, экосистема и мелкие фишки. Apple делает ставку на долгую поддержку, Samsung — на свои ИИ-функции, а Google — на «умные» возможности Android.

«А итог какой?» — спросите вы. Для большинства людей среднего смартфона более чем достаточно.