Телефоны
Опубликовано 27 июля 2026, 22:03
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GrapheneOS с акцентом на приватность получит поддержку смартфонов Motorola

В 2027 году
Оболочка для Android GrapheneOS в 2027 году получит поддержку и смартфонов Motorola. После Google компания стала первой, кто удостоился такой «чести».
GrapheneOS с акцентом на приватность получит поддержку смартфонов Motorola

© GrapheneOS

Разработчики GrapheneOS объяснили, почему раньше они не работали с другими брендами. Дело в том, что их система «предъявляет очень высокие требования к защите от взлома, и долгое время только Pixel соответствовал этим стандартам».

Не так давно команда GrapheneOS, кстати, добавила в свою систему поддержку длинных паролей, двойную проверку безопасности (отпечаток пальца и PIN-код вместе), защиту USB-порта, когда телефон заблокирован, и функцию автоматической перезагрузки.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MOTOROLA
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#операционная система
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