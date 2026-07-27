GrapheneOS с акцентом на приватность получит поддержку смартфонов Motorola

Разработчики GrapheneOS объяснили, почему раньше они не работали с другими брендами. Дело в том, что их система «предъявляет очень высокие требования к защите от взлома, и долгое время только Pixel соответствовал этим стандартам».

Не так давно команда GrapheneOS, кстати, добавила в свою систему поддержку длинных паролей, двойную проверку безопасности (отпечаток пальца и PIN-код вместе), защиту USB-порта, когда телефон заблокирован, и функцию автоматической перезагрузки.