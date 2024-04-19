Граждан США обязали разблокировать телефоны отпечатком по требованию полиции

Дело «Соединенные Штаты против Джереми Трэвиса Пейна» касалось калифорнийского условно-досрочно освобожденного, арестованного во время остановки транспорта. Полиция утверждала, что отпечатки пальцев Пэйна нужны для разблокировки его телефона, в котором, как предполагалось, находились улики, свидетельствующие о хранении наркотиков.

Апелляционный суд 9-го округа встал на сторону полиции. Суть спора заключалась в защите от самообвинения в соответствии с Пятой поправкой. Суд с доводами защиты не согласился. Они сравнили сканирование отпечатков пальцев с забором крови или снятием отпечатков, заявив, что оно не требует «никаких когнитивных усилий». Проще говоря, это сродни предоставлению физического ключа, а не раскрытию личных мыслей.

Стоит отметить, что это решение не касается кодов и других методов разблокировки. Однако оно создает прецедент для будущих дел и подчеркивает правовую «серую зону», окружающую цифровую конфиденциальность, пишут эксперты.