Громче шума в метро и аккум на 22 000 мАч: вышел смартфон Oukitel WP33 Pro

Громче шума в метро и аккум на 22 000 мАч: вышел смартфон Oukitel WP33 ProСмартфон, в котором больше аккумулятора, чем телефона
Забудьте об изяществе, Oukitel WP33 Pro это смартфон, которым и гвозди забивать не стыдно. Смартфон может похвастаться одним из самых больших аккумуляторов, который когда-либо устанавливался в смартфоны: 22 000 мАч. При весе в 577,5 г и толщине 27,2 мм это устройство не для слабых карманов.
Что находится за пределами батареи?
Чипсет MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.
6,6-дюймовый IPS-дисплей 1080×2408 с частотой обновления 60 Гц и яркостью 450 нит.
Тройная система задних камер: 64 Мп основная, 20 Мп ночного видения и 2 Мп макро.
32-Мп фронтальная камера.
5-ваттный динамик мощностью 136 дБ (в метро уровень шума может достигать 110 дБ на станциях, и 80−90 дБ — в вагонах).
Имеется защита от пыли и воды по стандарту IP68, IP69K и защита от падений по стандарту MIL-STD-810H.
В настоящее время Oukitel WP33 Pro можно приобрести на AliExpress за $ 600 без учета скидок.
Отметим, что зарядка аккумулятора емкостью 22 000 мАч от 0 до 100% занимает примерно 5 часов, а его широкий корпус делает управление одной рукой достаточно сложным.