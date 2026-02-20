Телефоны
Гроссмейстер Непомнящий победил сразу 15 человек, играя на складном HUAWEI Mate X7

Участниками стали победители предыдущих турниров Rep Chess
В Москве прошел необычный шахматный турнир: известный гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл одновременно с 15 соперниками, но вместо деревянной доски использовались складные смартфоны HUAWEI Mate X7. Мероприятие организовало шахматное сообщество Rep Chess. Игра продлилась около полутора часов.
© HUAWEI / Rep Chess

Участниками стали победители прошлых турниров Rep Chess и приглашенные гости. Самыми напряженными получились партии с Артемом Изотовым и мастером ФИДЕ Максимом Омариевым. Максим попал в хитрую ловушку, которую Ян подготовил в дебюте, и уже к 15-му ходу его положение стало проигрышным.

© HUAWEI / Rep Chess

«Играть на смартфоне непривычно, но суть шахмат остается прежней: нужно выстраивать грамотную стратегию в условиях ограниченного времени. Для меня это был интересный эксперимент», — поделился впечатлениями Непомнящий.

