Опубликовано 06 февраля 2026, 10:17
1 мин.

Гроссмейстер Непомнящий сыграет сразу с 15 любителями в Москве на смартфонах HUAWEI Mate X7

В Москве 16 февраля пройдёт уникальное шахматное событие. Известный гроссмейстер Ян Непомнящий, один из сильнейших игроков мира, проведёт сеанс одновременной игры против 15 участников. Особенность в том, что партии развернутся не на обычных досках, а на экранах новых складных смартфонов HUAWEI Mate X7.
© HUAWEI

Мероприятие организует шахматное сообщество Rep Chess. Участниками станут победители его турниров и приглашённые игроки. Организаторы отмечают, что большой экран смартфона позволит игрокам полностью сосредоточиться на партии.

© HUAWEI

Rep Chess объединяет шахматистов разных уровней, развивает и популяризирует игру за пределами классических форматов через турниры, комьюнити-инициативы и эксперименты на стыке спорта, культуры и технологий.

Смартфон HUAWEI Mate X7, который будет использоваться на мероприятии, уже доступен в продаже в России. Внутри находится гибкий 8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Снаружи — 6.49-дюймовая защищенная версия экрана, выполненная по технологии Kunlun Glass 2. Смартфон оснащён батареей на 5600 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Источник:HUAWEI / Rep Chess
Автор:Максим Многословный
