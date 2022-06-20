Грузчики аэропорта Майами украли техники Apple на миллион рублей

В правоохранительных органах рассказали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи — рабочие сняли с транспортировочного поддона две коробки и поставили их в передвижной мусорный контейнер, который был накрыт защитной сеткой. После этого они придвинули контейнер к стене, завернули коробки в две большие куртки и вышли через боковую дверь с украденным под мышкой. Сейчас мужчины находятся под стражей.