Грузчики аэропорта Майами украли техники Apple на миллион рублей

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Грузчики аэропорта Майами украли техники Apple на миллион рублейМомент кражи зафиксировали камеры
Полиция США арестовала двух грузчиков из международного аэропорта Майами за кражу техники Apple на сумму более $21 000 (около 1,15 млн рублей по текущему курсу).
Обвиняемые, 50-летний Альберто Веру (Alberto Veru) и 55-летний Уильям Торреса (William Torresa), украли пять MacBook Pro, 30 пар наушников AirPods и AirPods Pro, а также 20 iPhone и кабели для зарядки на сумму $21 728,35 долларов. Они работали на субподрядчика чилийской авиакомпании LATAM.
Aroged
В правоохранительных органах рассказали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи — рабочие сняли с транспортировочного поддона две коробки и поставили их в передвижной мусорный контейнер, который был накрыт защитной сеткой. После этого они придвинули контейнер к стене, завернули коробки в две большие куртки и вышли через боковую дверь с украденным под мышкой. Сейчас мужчины находятся под стражей.