Грядущему флагманскому смартфону Samsung Note 20 Plus пообещали «суперзум»

Сообщается, что эта «фишка» будет у Galaxy Note 20 Plus. Такой информацией поделился голландский сайт GalaxyClub. По сведениям источников, Galaxy Note 20 Plus получит новый модуль камеры перископного типа. Это должно дать смартфону возможности суперзума. Но пока неясно, идёт ли речь о стократном приближении.

Также нет свидетельств, что перископную камеру получит и младшая модель серии — Galaxy Note 20. Поэтому «суперзум» может оказаться эксклюзивом для Note 20 Plus. Кроме того, старшая модель может стать единственной, оснащённой 108-Мп камерой.

Напомним, презентация новинок ожидается в августе.