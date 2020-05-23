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Грядущему флагманскому смартфону Samsung Note 20 Plus пообещали «суперзум»
Непонятно, стократный или нет
Недавно в сети появилась информация, что Samsung Galaxy Note 20 не получит стократный зум, как у Galaxy S20 Ultra. Теперь же опубликованы свежие новости по поводу устройства. Источники в интернете всё-таки пообещали грядущему флагманскому смартфону Note 20 Plus «суперзум». Но пока точно неизвестно, какой.
Сообщается, что эта «фишка» будет у Galaxy Note 20 Plus. Такой информацией поделился голландский сайт GalaxyClub. По сведениям источников, Galaxy Note 20 Plus получит новый модуль камеры перископного типа. Это должно дать смартфону возможности суперзума. Но пока неясно, идёт ли речь о стократном приближении.
Также нет свидетельств, что перископную камеру получит и младшая модель серии — Galaxy Note 20. Поэтому «суперзум» может оказаться эксклюзивом для Note 20 Plus. Кроме того, старшая модель может стать единственной, оснащённой 108-Мп камерой.
Напомним, презентация новинок ожидается в августе.