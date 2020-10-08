Грядущие флагманские смартфоны Apple и Huawei показали на одном фото

По фотографии видно, что Mate 40 получит закруглённые края и длинный вырез в экране под фронтальные датчики. У iPhone 12, который, кстати, презентуют уже 13 октября, будет уже знакомый вырез в форме «чёлки», но более длинный.

Пока неясно, какие именно модели смартфонов попали на фотографии (и не фейк ли она). На снимке может быть как Huawei Mate 40, так и его Pro-версия.