Телефоны
Сегодня 19:44
Грядущие флагманские смартфоны Apple и Huawei показали на одном фото
У них огромные вырезы в экране
В китайской соцсети Weibo появилась фотография, на которой запечатлены флагманские смартфоны Huawei Mate 40 и Apple iPhone 12.
По фотографии видно, что Mate 40 получит закруглённые края и длинный вырез в экране под фронтальные датчики. У iPhone 12, который, кстати, презентуют уже 13 октября, будет уже знакомый вырез в форме «чёлки», но более длинный.
Пока неясно, какие именно модели смартфонов попали на фотографии (и не фейк ли она). На снимке может быть как Huawei Mate 40, так и его Pro-версия.
huaweicentral
Согласно ранним утечкам, новый флагманский смартфон Huawei получит 5-нм процессор Kirin 9000 и быструю 66-Вт зарядку. Устройство будет работать под управлением EMUI 11.