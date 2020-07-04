Грядущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy назвали самыми дорогими в истории

Как пишет издание Gizmochina, ссылаясь на источник, смартфоны Galaxy Note20 будут самыми дорогими в серии Note. Точной цены инсайдер не назвал, но ранее в сети уже появлялись слухи о ней. Вчера, например, греческий сайт Tech Maniac заявил, что Galaxy Note20 будет стоить в стране 1249 евро, а Galaxy Note20 Ultra и вовсе — 1499 евро.

Сегодня СМИ опубликовали менее шокирующий прогноз. Согласно нему, базовая модель будет оценена в $999, а старшая — в $1299. Но даже этот прогноз показывает, что новые смартфоны обойдут предшественников по цене. Note 10 и Note 10+ стоили на старте $949 и $1199 соответственно.

Напомним, анонс новинок ожидается в августе.