Грядущие флагманские смартфоны Samsung выйдут на старом и проблемном процессоре

Представленный в октябре 2019 Exynos 990 поступил в продажу на большинстве рынков вместе с мартовскими смартфонами Galaxy S20. В США эти устройства вышли с процессором Snapdragon 865 из-за особенностей американского законодательства. Пользователи заметили, что смартфоны на Exynos 990 проигрывают в пиковой производительности американским «братьям». Были обнаружены и проблема троттлинга (быстрого перегрева и последующего снижения быстродействия), и плохая автономность.

Если верить инсайдерам, то новые Galaxy Note20 на большинстве рынков продолжат использовать именно Exynos 990. В США, судя по всему, новинки выйдут на топовой Snapdragon 865+. Она стала ещё более быстрой, чем Snapdragon 865, а значит, разрыв между производительностью смартфонов на Exynos 990 и американских смартфонов может оказаться ещё больше.