Телефоны
Опубликовано 30 июля 2026, 11:24
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Грядущие Redmi K100 засветились в тестах Geekbench

Процессор и батареи
Redmi скоро выпустит серию смартфонов K100. Официальный анонс ожидается в августе, а пока одна из моделей прошла тесты в Geekbench.
Грядущие Redmi K100 засветились в тестах Geekbench

© Redmi

В базе данных появился аппарат с номером M511CD. Тест показал, что внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Работает телефон на Android 16 с фирменной оболочкой Xiaomi. В тесте производительности он набрал 3429 баллов в одноядерном режиме и 10 461 в многоядерном.

По слухам, у серии K100 будет экран OLED с частотой обновления под 185 Гц. Также в экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Грядущие Redmi K100 засветились в тестах Geekbench

© Geekbench

Базовой модели приписывают батарею на 8500 мА·ч с беспроводной зарядкой, а более продвинутой версии Pro или Pro Max — 9000 мА·ч.

Камеры у стандартной версии следующие: главный объектив на 200 мегапикселей, а также два по 50 мегапикселей («сверхширик» и для макросъёмки). В версии Pro вместо макро-камеры поставят перископический телеобъектив с 50 мегапикселями.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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