Грядущий чипсет Dimensity 9500 протестировали в бенчмарке Geekbench

Чип построен на новом 3-нм техпроцессе от TSMC. Он получил новую архитектуру с 8 производительными ядрами, включая два типа самых современных ядер от ARM.

Также в чипе используется новая графика Immortalis-Drage, которая улучшает качество рендера и экономит заряд батареи. Он поддерживает быструю оперативную память LPDDR5x и скоростную память UFS 4.1.

Ожидается, что первыми смартфонами с новым чипом станут Vivo X300 и Oppo Find X9.