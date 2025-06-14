Грядущий чипсет Dimensity 9500 протестировали в бенчмарке Geekbench

Опубликовано 14 июня 2025, 21:001 мин.
Грядущий чипсет Dimensity 9500 протестировали в бенчмарке GeekbenchБыстрее, умнее и экономичнее
Флагманский процессор Dimensity 9500 покажут уже в сентябре. Даже раньше, чем Qualcomm покажет свой Snapdragon 8 Elite 2. Согласно утечкам, Dimensity 9500 показывает впечатляющие результаты в тестах: более 3900 баллов в одноядерном тесте и свыше 11 000 — в многоядерном (Geekbench 6). Это заметно лучше, чем у предыдущей модели — Dimensity 9400.
© MediaTek
Чип построен на новом 3-нм техпроцессе от TSMC. Он получил новую архитектуру с 8 производительными ядрами, включая два типа самых современных ядер от ARM.
Также в чипе используется новая графика Immortalis-Drage, которая улучшает качество рендера и экономит заряд батареи. Он поддерживает быструю оперативную память LPDDR5x и скоростную память UFS 4.1.
Ожидается, что первыми смартфонами с новым чипом станут Vivo X300 и Oppo Find X9.