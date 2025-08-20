Грядущий флагман Google Pixel 10 Pro XL проверили в бенчмарке Geekbench

Опубликовано 20 августа 2025, 18:191 мин.
Грядущий флагман Google Pixel 10 Pro XL проверили в бенчмарке GeekbenchПодробности процессора
В сети появились тесты неанонсированного Google Pixel 10 Pro XL. Пользователь Reddit сравнил его с предыдущей моделью Pixel 9 Pro XL, сначала через AnTuTu, а теперь через Geekbench 6. Смартфон показал значительный прогресс в производительности.
© OnLeaks / Android Headlines
В одноядерном тесте он набрал 2 296 очков (на 21% больше, чем у Pixel 9 Pro XL с 1 889), а в многоядерном — 6 203 очка (рост на 46% по сравнению с 4 247 у предшественника).
Тест раскрыл и детали процессора Tensor G5: одно мощное ядро работает на 3,78 ГГц, пять ядер — на 3,05 ГГц и два ядра — на 2,25 ГГц. Тестируемая модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16, который будет стандартным для всей линейки.
Несмотря на общий рост производительности, у устройства наблюдаются небольшие слабые места в графической части, о которых сообщал форумчанин.
Официальная презентация Pixel 10 Pro XL запланирована на сегодня, 20 августа в 20:00 по Москве.