Грядущий флагман Google Pixel 10 Pro XL проверили в бенчмарке Geekbench

В одноядерном тесте он набрал 2 296 очков (на 21% больше, чем у Pixel 9 Pro XL с 1 889), а в многоядерном — 6 203 очка (рост на 46% по сравнению с 4 247 у предшественника).

Тест раскрыл и детали процессора Tensor G5: одно мощное ядро работает на 3,78 ГГц, пять ядер — на 3,05 ГГц и два ядра — на 2,25 ГГц. Тестируемая модель оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16, который будет стандартным для всей линейки.