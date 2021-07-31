Грядущий флагман Xiaomi Mi MIX 4 не получит новейшую версию прошивки

Её анонс должен состояться в августе. На это же мероприятии, как говорили раньше, компания представит и MIUI 13. Однако теперь в дело вносится неясность.

Ранее представители Xiaomi сообщали, что команда MIUI сосредоточится на оптимизации в MIUI 13. И похоже, что новая версия прошивки всё ещё проходит доработку. Согласно последним данным, MIUI 13 не не будет выпущена вместе с Mi MIX 4.

Напомним, Xiaomi Mi MIX 4 должен стать первым смартфоном компании с подэкранной фронтальной камерой. Также устройство получит новый процессор Snapdragon 888 Plus.