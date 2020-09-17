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Грядущий флагманский смартфон Huawei выйдет в ограниченном количестве из-за санкций США
Huawei успела закупить только 8,8 млн процессоров для смартфона
Скоро Huawei должна представить топовый чипсет Kirin 9000, изготовленный по 5-нм техпроцессу. Он ляжет в основу флагманского смартфона Mate 40. Теперь стало известно, сколько таких процессоров Huawei успела получить от TSMC, прежде чем вступили в силу санкции США на запрет поставок чипов китайской компании. Кажется, Mate 40 выйдет в ограниченном количестве.
По данным источников, Huawei успела закупить только 8,8 млн процессоров. Это почти вполовину меньше, чем предполагалось ранее.
Ранее ожидалось, что смартфонов серии Mate 40 выйдет 8 млн только до конца 2020 года. Но что будет делать Huawei в следующем году без чипсетов Kirin 9000, неясно. А это значит, что устройств Mate 40 может просто-напросто не хватить на всех желающих.