Грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 получит самое прочное защитное стекло

Речь идёт о Corning Gorilla Glass Victus. Это преемник Gorilla Glass 6, который представили в июле 2020 года. Xiaomi утверждает, что Victus имеет в два раза улучшенную устойчивость к царапинам, чем его предшественник, и в четыре раза — по сравнению с остальными решениями на рынке. Что ж, будем ждать выхода Xiaomi Mi 11 и тестов блогера Зака Нельсона, который испытывает смартфоны на прочность.

Также Xiaomi заявила, что стекло нового поколения имеет улучшенную в 1,5 раза устойчивость к падениям. Компания поделилась роликом, в котором демонстрируется, что Gorilla Glass Victus может выдержать давление весом 100 килограммов.