Грядущий флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит самую маленькую в мире селфи-камеру

Об этом сообщает известный китайский инсайдер DigitalChatStation. По его информации, диаметр выреза в экране Redmi K40 составит 2,8 мм. Это якобы минимальный размер в индустрии.

Напомним, по слухам, начальная стоимость Redmi K40 будет равна примерно $464. Смартфон должен получить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, экран частотой обновления 120 Гц, процессоры Dimensity 1200, Snapdragon 888 и, вероятно, Snapdragon 870. То есть разные версии смартфона будут поставляться с разными SoC.