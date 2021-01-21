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Грядущий флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит самую маленькую в мире селфи-камеру
Станет ли от этого легче, неясно
В следующем месяце ожидается анонс новой флагманской серии смартфонов Xiaomi Redmi K40. Его преимуществом будет невысокая цена для флагмана, а ещё, как оказалось, самый маленький в мире вырез в дисплее под фронтальную камеру.
Об этом сообщает известный китайский инсайдер DigitalChatStation. По его информации, диаметр выреза в экране Redmi K40 составит 2,8 мм. Это якобы минимальный размер в индустрии.
Напомним, по слухам, начальная стоимость Redmi K40 будет равна примерно $464. Смартфон должен получить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, экран частотой обновления 120 Гц, процессоры Dimensity 1200, Snapdragon 888 и, вероятно, Snapdragon 870. То есть разные версии смартфона будут поставляться с разными SoC.