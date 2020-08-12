Грядущий Google Pixel 5 будет дешевле Pixel 4

Ранее благодаря данным из бенчмарка стало известно, что новинка не получит флагманский процессор Snapdragon 865. Теперь инсайдеры сообщают, что смартфон будет выпущен только в версии с большим экраном. То есть выйдет, скорее, Pixel 5 XL. Что ещё интереснее, он будет дешевле Pixel 4.

Источники пишут, что Pixel 5 XL может быть оценён в $699. Google может предложить только один вариант по объёму памяти.

Благодаря бенчмарку также ясно, что Pixel 5 будет оснащён процессором Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. И это неплохо, так как косвенно подтверждает прогнозы аналитика Росса Янга (Ross Young). Он ранее говорил, что Google выпустит смартфон с 6,67-дюймовым экраном с поддержкой частоты обновления изображения в 120 Гц. Вполне вероятно, что этим смартфоном будет Pixel 5 XL.