Грядущий iPhone 12 Pro Max назвали самым большим в истории Apple

Если верить источнику, iPhone 12 Pro Max получит диагональ экрана на 0,2 дюйма больше, чем у iPhone 11 Pro Max. Что любопытно, хоть новинка в длину и ширину больше предшественника, она должна быть тоньше его — 7,4 мм против 8,1 мм. Пока неясно, насколько iPhone 12 Pro Max будет удобен в использовании.

Также из таблицы стали известны габариты iPhone 12 mini. Смартфон будет даже компактнее iPhone 8, хотя диагональ его экрана окажется больше.

Презентацию iPhone 12 ожидают 13 октября.